Serum tartışması yargıya taşındı

Başkentte 27 Haziran
'da bir devlet hastanesinde yaşanan olayı mahkemeye taşındı. İddiaya göre çarşaflı bir hastanın kadın hemşire tercih etmek istemesi kadın hemşire tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Hastanın hekim ve hemşire seçme hakkının olmadığını söyleyen hemşire P. E.'nin olay günü, "Ben kadın erkek ayrımı yapan insanlardan nefret ediyorum. Acilde doktor seçme hakkınız yok, serumu erkek hemşireye taktırın" diyerek hastanın eşi Muhammed Bayram
'ı azarladığı öne sürüldü. Yaşanan olayı emniyete ve Sağlık Bakanlığı
'na aktaran Bayram ailesi bu olayın takipçisi olduklarını ve çıkan kararın emsal niteliğinde olmasını temenni etti. Muhammed ve Kübra Bayram
çifti 27 Haziran'da bir devlet hastanesinin Acil Polikliniği'ne başvurdu. Çarşaflı olan Kübra Bayram kendisine serumu hastanedeki kadın hemşireye taktırmak istedi. Bayram çiftinin iddiasına göre kendileri sıra geldiğinde kadın hemşirenin serum odasını terk ettiği ve Muhammed Bayram Çağıran'a kadar da 20 dakika boyunca odaya gelmediği öğrenildi. 'SİZE BAKMAYACAĞIM'
Yaşadıkları onur kırıcı ve ayrımcı olayı anlatan Bayram, "Serum odasına giren hemşire, eşimi inancı gereği giydiği çarşafı da görünce "Böyle hassasiyet mi olur? Böyle insanlardan nefret ediyorum size bakmayacağım" diyerek serum odasından bağıra bağra dışarı çıkarak gitti. Biz hemşire hanıma tek kötü söz söylemeden durumu polise bildirdik daha sonra da Sağlık Bakanlığı'na şikâyette bulunduk bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİN KALINTILARI BUNLAR
HEKIM seçme hakkı bulunan bir ülkede dini inancı gereği kadın hemşire seçmek isteyen Bayram çifti karşılaştıkları çirkin olayın kişisel olmadığını belirtti. Size bakmayacağım diyen hemşirenin görevini kötüye kullandığını 28 Şubat zihniyetinin bazı devlet kurumlarında çalışan memurlara hala devam ettiğini söyleyen Bayram, "Bize yapılan tepki be saygısızlık kişisel değildi. Hemşirenin sosyal medyadaymış paylaşımları hükümeti ve kapalıları eleştiren içeriklerle dolu. Bir hukukçu olarak gerekli mercilere durumu ilettim ve konunun takipçisiyim. Kimse inancından dolayı yargılanmamalı, bu tarz insanlar eski Türkiye'den kalıntı. Eşim kadın hemşire istedi, kadın hemşire bizi azarlardı ona rağmen biz ona kötü söz etmedik. Durumu polise ve Sağlık Bakanlığı'na ilettik, bir devlet memuru vatandaşa böyle davranamaz devleti ve hükümete ağır eleştiride bulunamaz" diye konuştu.