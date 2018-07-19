Bir yıl maaş almadan oynadılar

BUGÜN NELER OLDU

yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen geçen yılyükselme başarısı gösteren, bu başarılı çıkışını sürdürmek istiyor. İkinci etap kamp çalışmalarınıbulunansürdüren sarı-lacivertli ekip, yaklaşıkrakımda güç depoluyor., yeni sezon hazırlıklarının çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Ben mücadeleyi seven bir insanım. Kolay kolay pes etmem, hırslı bir insanım. Oyuncularım da bunu gayet iyi biliyorlar. Her şeyden önce açık, net ve samimi birisiyim. Oyuncularımın da samimi olmasını istiyorum. Sahaya çıktığımız zaman çok içten samimi bir şekilde coşkulu antrenman yapıyoruz, çok istekli çalışıyoruz. Bunun da zaten geçen sene meyvelerini aldık. Geçen sene çok güzel sistemimiz vardı. Biz bu sisteme dayalı çok tempolu antrenmanlar yapıyorduk. Bunu geçen seneden kalan arkadaşlar da öğrendi" dedi., takıma yeni gelen futbolcuların uyum sürecini atlatıp, aile havasını yakalayacağına inandığını belirterek, geçen yıl takımda çok iyi bir aile havasının oluştuğuna işaret etti. Takıma ilk geldiğinde düzenlediği toplantıda futbolculara, "Eğer şampiyon olmak istiyorsak birbirimize saygılı olacağız" dediğini aktaran, "Kim hak ediyorsa formayı ona verdik, çalıştık, çabaladık hep birlikte birbirimize saygılı bir şekilde bu işin üstesinden geldik. Aynı saygıyı şu anda da devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız geçen sene bir yıl boyunca maaş almadan oynadılar. Ama ne var, içsel huzur ve birlikteliğimiz var. Çok iyi, arkadaş gibi, bir aile gibiyiz" diye konuştu.