Güçlülerin Mokhtar’ı

SPOR Toto Süper Lig'in
şu ana kadar transferde en
hızlı takımı olan Ankaragücü
bir yıldıza daha imza attırdı.
Şimdiye kadar yedi transfer
yapan başkent ekibi sekizinci
transferini ise sol kanada yaptı.
Faslı yıldız Mokhtar
kendisini 3
yıllığına Ankaragücü'ne
bağlayan sözleşmeyi
imzaladı. İmza
töreninin ardından
konuşan Youness
Mokhtar, "Türkiye
ve Avrupa'dan bir çok
teklif aldım" dedi. HIZI VE ÇALIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR ANKARAGÜCÜ'NÜN
büyüklüğünü anlattılar" diyen Mokhtar
, "Başkentin en üst ligdeki tek takımı... Taraftarlarının ününü de duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi. Kaliteli bir oyuncuyu takıma kazandıklarının altını çizen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner
, "Ankaragücü
emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken 26
yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Pec Zwolle
formasıyla Hollanda Ligi'nde 32
maçta 8
gol atıp, 5
de asist yaptı.
Yunus Emre
ÖZTAŞ