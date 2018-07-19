Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Güçlülerin Mokhtar’ı

Güçlülerin Mokhtar’ı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, Hollanda Ligi takımlarından forması giyen ile 3 yıllık ön sözleşme imzaladı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Güçlülerin Mokhtar’ı
SPOR Toto Süper Lig'in şu ana kadar transferde en hızlı takımı olan Ankaragücü bir yıldıza daha imza attırdı. Şimdiye kadar yedi transfer yapan başkent ekibi sekizinci transferini ise sol kanada yaptı. Faslı yıldız Mokhtar kendisini 3 yıllığına Ankaragücü'ne bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninin ardından konuşan Youness Mokhtar, "Türkiye ve Avrupa'dan bir çok teklif aldım" dedi.

HIZI VE ÇALIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR
ANKARAGÜCÜ'NÜN büyüklüğünü anlattılar" diyen Mokhtar, "Başkentin en üst ligdeki tek takımı... Taraftarlarının ününü de duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi. Kaliteli bir oyuncuyu takıma kazandıklarının altını çizen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankaragücü emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Pec Zwolle formasıyla Hollanda Ligi'nde 32 maçta 8 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Yunus Emre ÖZTAŞ
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Güçlülerin Mokhtar’ı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN