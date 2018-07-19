Güçlülerin Mokhtar’ı

BUGÜN NELER OLDU

şu ana kadar transferde enhızlı takımı olanbir yıldıza daha imza attırdı.Şimdiye kadar yedi transferyapan başkent ekibi sekizincitransferini ise sol kanada yaptı.Faslı yıldızkendisiniyıllığınabağlayan sözleşmeyiimzaladı. İmzatöreninin ardındankonuşan YounessMokhtar, "Türkiyeve Avrupa'dan bir çokteklif aldım" dedi.büyüklüğünü anlattılar" diyen, "Başkentin en üst ligdeki tek takımı... Taraftarlarının ününü de duydum. Bir an önce takımıma katılmak ve taraftarlarımızın karşısında futbol oynamak istiyorum" dedi. Kaliteli bir oyuncuyu takıma kazandıklarının altını çizen, "emin adımlarla kadrosunu kurmaktadır" ifadelerini kullandı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çekenyaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezonformasıylamaçtagol atıp,de asist yaptı.Yunus EmreÖZTAŞ