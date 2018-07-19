Havuzların rekor kızı

ÇOCUK
yaşında milli takıma girmeye hak kazanan ve 4
yaşından bu yana yüzmede rekor üstüne rekor kıran Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü
sporcusu Merve Tuncel
, bu kez de Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası
ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde
rekora imza attı. 200
metre kelebek yarışında yüzdüğü 02:14.6'lık
derecesiyle 13
yaş yeni Türkiye
rekorunun sahibi oldu. Ayrıca başarısını 100-200- 400-800
metre serbest ve 100-200
metre kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, milli takım barajlarını geçerek Yıldız Türkiye Milli Takımı'na
seçildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a
desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuncel
, "Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi'nin
adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar'a
ve antrenörlerime minnettarım" dedi. Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları Emre Suvat
, Arda Sarıkaya, Halil Ballı
ve Arda Yıldız
da yüzdükleri derecelerde Türkiye Şampiyonası
barajlarını geçmeyi başardı.