Havuzların rekor kızı

BUGÜN NELER OLDU

yaşında milli takıma girmeye hak kazanan veyaşından bu yana yüzmede rekor üstüne rekor kıransporcusu, bu kez deverekora imza attı.metre kelebek yarışında yüzdüğüderecesiyleyaş yenirekorunun sahibi oldu. Ayrıca başarısınımetre serbest vemetre kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, milli takım barajlarını geçerekseçildi.desteklerinden ötürü teşekkür eden, "Katıldığım müsabakalardaadını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürüve antrenörlerime minnettarım" dedi. Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları, Arda Sarıkaya,veda yüzdükleri derecelerdebarajlarını geçmeyi başardı.