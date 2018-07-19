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Havuzların rekor kızı

Giriş Tarihi: 19.7.2018
Havuzların rekor kızı
ÇOCUK yaşında milli takıma girmeye hak kazanan ve 4 yaşından bu yana yüzmede rekor üstüne rekor kıran Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Merve Tuncel, bu kez de Turkcell 13 yaş Bireysel Yüzme Şampiyonası ve Yıldız - Genç ve Açık Yaş Türkiye Kısa Kulvar Milli Takım Seçmesi'nde rekora imza attı. 200 metre kelebek yarışında yüzdüğü 02:14.6'lık derecesiyle 13 yaş yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ayrıca başarısını 100-200- 400-800 metre serbest ve 100-200 metre kelebek yarışlarında da sürdüren milli sporcu, milli takım barajlarını geçerek Yıldız Türkiye Milli Takımı'na seçildi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a desteklerinden ötürü teşekkür eden Tuncel, "Katıldığım müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi'nin adını altın harflerle yazdırmaya devam edeceğim. Desteklerinden ötürü Başkanımız Fethi Yaşar'a ve antrenörlerime minnettarım" dedi. Milli sporcuya eşlik eden takım arkadaşları Emre Suvat, Arda Sarıkaya, Halil Ballı ve Arda Yıldız da yüzdükleri derecelerde Türkiye Şampiyonası barajlarını geçmeyi başardı.
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Havuzların rekor kızı
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