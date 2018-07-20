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Altyapı beklentisi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Altyapı beklentisi
ANADOLU (Anadolu ) Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke açısından iyi sonuçlar doğurması dileğinde bulundu. Üretici kesim açısından çözüm bekleyen bazı konular bulunduğunu dile getiren Tuncay, OSB'lerin sürdürülebilir kalkınmanın ve sanayileşmenin temel dinamiği olduklarını söyledi. Sanayi sektörünün sağladığı kar marjı, katma değer ve istihdamla ülke ekonomisinin yapı taşını oluşturduğunu ifade eden Tuncay, "Bu nedenle üretim odaklı politikalar ve uygulamalar büyük önem arz etmektedir. Her şeyden önce mesleki ve teknik eğitim sanayicilerin ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu. Üreticilerin, sermayelerinin büyük kısmını altyapıya harcadıklarının altını çizen Tuncay, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi sanayicilerin altyapı yatırımlarının devlet tarafından karşılanması önerisinde bulundu.
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Altyapı beklentisi
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