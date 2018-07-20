Haziran bereketi TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre başkentte haziran ayı içerisinde 12 bin 78 konut satıldı. Bu sayı aynı ay içerisinde Türkiye genelindeki satışların yüzde 10’una tekabül ediyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018