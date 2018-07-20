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Palandöken’den trafik uyarısı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Palandöken’den trafik uyarısı
TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her geçen gün artan araç sayısını da göz önünde bulundurarak trafikte daha dikkatli olmalı ve tüm koruyucu tedbirleri almalıyız" ifadesini kulandı. Palandöken, geçen yılın ilk yarısında 81 bin 745 kaza meydana gelirken, bu yılın aynı döneminde sayının 205 bin 977'ye yükseldiğini aktardı. Geçen yılın ocakhaziran döneminde 3 bin 224 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Palandöken, bu yıl kazalarda yaşamını yitiren kişi sayısının yarı yarıya azaldığını kaydetti.
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Palandöken’den trafik uyarısı
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