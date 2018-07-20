Tuz Gölü rengârenk

ALGLARIN besin zincirinde önem bir yeri olması nedeniyle Tuz Gölü
, dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi durumunda. Koyuncu Kaldırım Tuzlası Hammadde Üretim Müdürü Yusuf Sinan Doğan, Tuz Gölü'nün, kış mevsiminde buz mavisi rengi, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi. Doğan, "Suda bulunan dunaliella salinalar, tuzluluğun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yaşadığı için kırmızılık yer yer ve zaman zaman artmakta, azalmaktadır" diye konuştu.