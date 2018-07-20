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rengârenk

Kışın buz mavisi, yazın beyaz rengiyle dikkati çeken ’nde, bugünlerde bir alg türü olan “dunaliella salina”lar nedeniyle kırmızı beyaz şölen yaşanıyor

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Tuz Gölü rengârenk
ALGLARIN besin zincirinde önem bir yeri olması nedeniyle , dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlardan birisi durumunda. Koyuncu Kaldırım Tuzlası Hammadde Üretim Müdürü Yusuf Sinan Doğan, Tuz Gölü'nün, kış mevsiminde buz mavisi rengi, yaz mevsiminde ise tuzla kaplandığı için beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi. Doğan, "Suda bulunan dunaliella salinalar, tuzluluğun yoğun olduğu yerlerde daha fazla yaşadığı için kırmızılık yer yer ve zaman zaman artmakta, azalmaktadır" diye konuştu.
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Tuz Gölü rengârenk
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