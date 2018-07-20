Yaşadığını kanıtladı

MALATYA
'DA nüfus kayıtlarına "ölü" olarak kaydedilen Barış Durdu, yapılan yanlışlığın giderilmesi için açtığı davayı kazandı. Ankara'da yaşayan KOAH ve kalp hastası Barış Durdu (39), tedavi olmak için hastaneden randevu talep etti. Bir süre sonra hastaneden aranan Durdu'ya, "kayıtlara göre ölü göründüğü" söylendi. Durdu, durumun düzeltilmesi için dava açtı. Avukat Leyla Tekedereli, müvekkilinin köyünde, kendisiyle aynı isim ve soyadını taşıyan başka bir kişinin vefat ettiğini, bu kişinin kimliği bulunamadığı için Durdu'nun kayıtlara "ölü" olarak geçtiğini belirterek bunun üzerine dava açtıklarını söyledi. Tekedereli, davayı açtıkları gün karar çıktığını kaydederek, "Barış beyin KOAH ve kalp hastası olması, süreci hızlandırdı. Yerel mahkeme de bu konuda bizimle aynı kanaatteydi ve süreci çok çabuk bir şekilde sonuçlandırdık" diye konuştu.