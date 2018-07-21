Keçiören’den sportif başarı

BUGÜN NELER OLDU

bağlıkick – box veteakwando kurslarına gelenüçüncüsü oldu.aldığı kursla bireysel bir başarıyaimza atan genç sporcu"Mahallemdeki imkanlarıdeğerlendirerek böyle bir sonuçaldım, Başkanımıza çok teşekkürediyorum. Demek ki fırsatverildiğinde hayallerin gerçekolmamasının önünde engelyokmuş" dedi. Malzeme yardımıyapılan amatör spor kulüplerindensporcusudakick – boxdalında yapılan müsabakalardaçeşitli dereceler alırken, yinesporcularındanvede üstün birbaşarıya imza atarakyapılacakülkemizi temsiletmeye hak kazandı.KEÇİÖREN, profesyonelliğin yolununamatörlükten geçtiğini vurgulayarak,"Her çocuk farklı yetenekleresahip… Kimi sanatta kimisporda başarılı… Bizler de farklıspor branşlarına yatırım yaparakçok daha fazla sporcuyu ülkemizekazandırmayı amaçlıyoruz.Çocuklarımızı sokağın olumsuzetkilerinden hep birlikte kurtarıp,sporun yanında iyi ahlakı vegüzel insan olmayı da öğretelim.Geleceğimizi emanet edeceğimizgençlerimizi iyi ve güzel yetiştirirsekülkemiz çok daha güzel birhale gelir. Malzeme yardımlarımızdevam edecek. Gençleri ve çocuklarımızıspora alıştırıp spor ile eğitmekistiyoruz." diye konuştu.