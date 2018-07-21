Keçiören’den sportif başarı

KEÇIÖREN Belediyesi'ne
bağlı Metin Alagöz Gençlik Merkezi'nde
kick – box ve
teakwando kurslarına gelen Fatmanur Dokgöz (17) Türkiye Kick-box Şampiyonası'nda Türkiye
üçüncüsü oldu. Metin Alagöz Gençlik Merkezi'nde
aldığı kursla bireysel bir başarıya
imza atan genç sporcu
"Mahallemdeki imkanları
değerlendirerek böyle bir sonuç
aldım, Başkanımıza çok teşekkür
ediyorum. Demek ki fırsat
verildiğinde hayallerin gerçek
olmamasının önünde engel
yokmuş" dedi. Malzeme yardımı
yapılan amatör spor kulüplerinden Kobra Spor'un 5
sporcusu
da Türkiye'de
kick – box
dalında yapılan müsabakalarda
çeşitli dereceler alırken, yine
sporcularından Mert Şahbaz
ve Fatmanur Karaöz
de üstün bir
başarıya imza atarak İtalya'da
yapılacak Dünya Kick –box Şampiyonası'nda
ülkemizi temsil
etmeye hak kazandı. YARDIMLAR DEVAM EDECEK
KEÇİÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, profesyonelliğin yolunun
amatörlükten geçtiğini vurgulayarak,
"Her çocuk farklı yeteneklere
sahip… Kimi sanatta kimi
sporda başarılı… Bizler de farklı
spor branşlarına yatırım yaparak
çok daha fazla sporcuyu ülkemize
kazandırmayı amaçlıyoruz.
Çocuklarımızı sokağın olumsuz
etkilerinden hep birlikte kurtarıp,
sporun yanında iyi ahlakı ve
güzel insan olmayı da öğretelim.
Geleceğimizi emanet edeceğimiz
gençlerimizi iyi ve güzel yetiştirirsek
ülkemiz çok daha güzel bir
hale gelir. Malzeme yardımlarımız
devam edecek. Gençleri ve çocuklarımızı
spora alıştırıp spor ile eğitmek
istiyoruz." diye konuştu.