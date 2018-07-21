Serdar ve Anıl ölümden döndü

Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı
mevkiinde
meydana geldi. Ankara
istikametine
giden Osmanlıspor
oyuncusu Serdar Gürler
yönetimindeki 34 TM 070
plakalı lüks
spor otomobil, sürücüsünün
direksiyon kontrolünü yitirmesi
sonucu bariyerlere çarptı. Milli
futbolcu Serdar Gürler
kazayı
yara almadan atlatırken, yanında
bulunan takım arkadaşı Anıl Karaer
ise hafif yaralandı. Anıl Karaer
ayakta yapılan
tedavisinin ardından
hastaneye gitmeyi
kabul etmedi. Kazayla
ilgili inceleme başlatıldı. Serdar Gürler
antrenmana çıktı OSMANLISPOR Kulübü'nden
yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi üç günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları için tekrar Bolu'ya
gitti. Bolu'da
yapılan antrenmanda, kampa katılmak için takım arkadaşı Anıl Karaer'le
yola çıkan ve trafik kazası geçiren Serdar Gürler
de yer aldı. Serdar
antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Anıl Karaer
ise otelde dinlendirildi. Morsarılılar, 10
gün sürecek Bolu
kampına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.