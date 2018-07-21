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Serdar ve Anıl ölümden döndü

’de lüks spor otomobili ile trafik kazası geçiren , ’daki kampa katıldı. Kazada yaralanan takım arkadaşı ise otelde dinlendirildi

Giriş Tarihi: 21.7.2018
Serdar ve Anıl ölümden döndü
Kaza TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Osmanlıspor oyuncusu Serdar Gürler yönetimindeki 34 TM 070 plakalı lüks spor otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Milli futbolcu Serdar Gürler kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan takım arkadaşı Anıl Karaer ise hafif yaralandı. Anıl Karaer ayakta yapılan tedavisinin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

antrenmana çıktı
OSMANLISPOR Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi üç günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları için tekrar Bolu'ya gitti. Bolu'da yapılan antrenmanda, kampa katılmak için takım arkadaşı Anıl Karaer'le yola çıkan ve trafik kazası geçiren Serdar Gürler de yer aldı. Serdar antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Anıl Karaer ise otelde dinlendirildi. Morsarılılar, 10 gün sürecek Bolu kampına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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Serdar ve Anıl ölümden döndü
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