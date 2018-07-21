Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > THK, 3 dalda şampiyonaya

THK, 3 dalda şampiyonaya

Giriş Tarihi: 21.7.2018
THK, 3 dalda şampiyonaya
TÜRK Hava Kurumu (THK), Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) düzenlediği Yelkenkanat, Yamaç Paraşütü ve Model Uçak Avrupa Şampiyonalarında milli sporcuların başarıyla mücadele ettiğini duyurdu. THK'den yapılan açıklamada, ülke çapında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporculardan oluşan Yelkenkanat, Yamaç Paraşütü ve Model Uçak Milli Takımlarının, Avrupa Şampiyonalarına gönderildiği belirtildi. Milli takımların 5 ülkede Türk bayrağını dalgalandırdığı kaydedilen açıklamada "Aynı anda 5 ayrı ülkede, kategorilerindeki en prestijli yarışmalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. THK, hava sporlarının , , yelkenkanat, paraşüt, planör, balon gibi bütün branşlarında ve disiplinlerinde her yıl Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI) takvimine uygun olarak ulusal şampiyonalar düzenlemekte, düzenlenen bu şampiyonalar sonunda milli takımları belirleyerek uluslararası şampiyonalara göndermektedir" ifadelerine yer verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THK, 3 dalda şampiyonaya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN