THK, 3 dalda şampiyonaya

TÜRK Hava Kurumu (THK), Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI)
düzenlediği Yelkenkanat
, Yamaç Paraşütü
ve Model Uçak Avrupa Şampiyonalarında
milli sporcuların
başarıyla mücadele ettiğini
duyurdu. THK'den
yapılan açıklamada,
ülke çapında düzenlenen
şampiyonalarda dereceye giren
sporculardan oluşan Yelkenkanat
, Yamaç Paraşütü
ve Model Uçak Milli Takımlarının
, Avrupa Şampiyonalarına
gönderildiği
belirtildi. Milli takımların 5
ülkede Türk
bayrağını dalgalandırdığı
kaydedilen açıklamada "Aynı anda 5
ayrı ülkede, kategorilerindeki en
prestijli yarışmalarda Türk
bayrağını
dalgalandırmanın haklı gururunu
yaşıyoruz. THK
, hava sporlarının model uçak
, yamaç paraşütü
,
yelkenkanat, paraşüt, planör, balon
gibi bütün branşlarında ve disiplinlerinde
her yıl Uluslararası Hava Sporları Federasyonu'nun (FAI)
takvimine uygun olarak ulusal şampiyonalar
düzenlemekte, düzenlenen
bu şampiyonalar sonunda milli
takımları belirleyerek uluslararası
şampiyonalara göndermektedir"
ifadelerine yer verildi.