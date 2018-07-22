Ekonomiye zarar

Ankara
gücü
Yönetim Kurulu da takımlarının maçlarını başkentte oynaması için çağrıda bulundu. Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Süper Lig
'de başkent Ankara'yı temsil edecek tek takım olan Ankaragücü'nün iç saha maçlarını Ankara'da oynayamayacak olması, bir başka deyişle Ankara'da Ankaragücü'ne futbol oynayacak stat bulunamaması tüm taraftarlarımızı ve camiamızı üzdüğü gibi bizleri de fazlasıyla üzmüştür. Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 Sezonu ilk maçını Ankara'da karnaval havasında taraftarlarımızın önünde oynamayı arzu etmekte ve 6 yıllık Süper Lig özlemine Ankara'da son vermeyi çok ama çok istemekteyiz. Ankaragücümüzün Ankara dışında iç saha maçlarını oynayacak olması Ankara'nın ekonomisine, tanıtımına, sosyal ve kültürel değerlerine zarar vereceği gibi, maddi ve manevi olarak kulübümüze de büyük zararlar getirecektir. Ankara Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Ankara Milletvekillerimizin, Sivil Toplum
Kuruluşlarımızın, Dernek ve Oda Yöneticilerimizin kısacası tüm Ankara kamuoyunun, taraftarlarımız ve camiamızın haklı isyanına duyarsız kalmayacağına inanıyor, gerekli desteğin sağlanacağını umut ediyoruz" ifadelerine yer verildi.