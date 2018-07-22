Gümüşdere Vadisi’nde bisiklet ve yürüyüş keyfi

Keçiören
Belediyesi'nin vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisi içerisinde yer alan oturma alanları, seyir terasları, mini hayvanat bahçesi ve tarihi köprüleri ile vatandaşın uğrak yeri olmayı sürdürüyor. 7'den 70'e herkes "Bisiklet Bizden, Gezmesi Sizden" etkinliği ile bisiklet yolunda buluşurken, akülü araç ve kaykay parkuru, fitness alanları ve futbol sahaları da özellikle gençlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak
, "Vadimiz vatandaşımızdan da yoğun ilgi görüyor, bu da bizleri ayrıca memnun ediyor" diye konuştu.