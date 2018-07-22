Kimi arabasını kimi motorunu

Bedelli askerlik
haberlerinin ardından Türkiye'nin önde gelen ikinci el satış sitelerindeki ilânlar da artış gösterdi. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyen gençler, 'bedelli askerlikten dolayı satılık' başlığıyla araç ve değerli eşyalarını satışa çıkarmaya başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM
) sunulan bedelli askerlik düzenlemesi ikincil el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Bedelli askerlik yapabilmek için kendisine kaynak sağlamaya çalışan birçok araç sahibi online satış sitelerine peş peşe ilan vermeye başladı. 'Severek kullandığım aracımı bedelli askerlik nedeniyle satıyorum' 'Aracımı bedelli askerlik nedeniyle satışa çıkarıyorum' ifadeli birçok ilan sitelerde yerini aldı. İkinci el satış ilanı verilen araçların fiyatları ise 16 bin TL ile 30 bin TL arası değişiklik gösteriyor. Akademisyen Süleyman Selim Çallı devam eden ödemeleri olduğu için kredi çekemediğini ve bu yüzden motorunu satmak istediğini söyledi. Çallı " Motoruma 9 bin 500 fiyat biçtim. Şuan hazırda Bedelli'yi karşılayacak nakitim yok. Önce motorumu elden çıkaracağım" diye konuştu. KREDİ ÇEKEMİYORUM
"Geriye kalan kısmını da borçlanarak kapatmayı düşünüyorum. Şuan devam eden ödemelerim olduğu için komple kredi çekmeyi düşünmedim" ifadelerini kullanan Çallı, "Bedelli askerliğe bundan yaklaşık 5-6 ay önce sınır ötesindeki operasyonlarımız çok ciddiyken sert bir şekilde karşıydım. Dışarıda Mehmetçik operasyon halindeyken bizim burada bedel ödeyerek muaf olmamız açıkçası askerin motivasyonunu düşürebileceğini düşünüyordum. Ama bugün ki şartlar biraz daha farklı. Operasyonlar biraz daha azalmış durumda. Gördüğüm kadarıyla biraz daha iyi durumdayız şuan. Böyle bir fırsat varken de değerlendirmek istedim" dedi. 12 AY YAPMAK ZOR GELDİ
Aracını
satılığa çıkaran Fatih Cevher Sırakaya ise, "25 yaşındayım. Severek kullandığım aracımı Bedelli askerlik için satıyorum. Satmaya kıyamazken Bedelli için vermek zorunda kaldım. Lise mezunuyum. 12 ay askerlik yapmak zor geldi. Askerlikten dolayı düzenli işe giremiyorum. Kredi de çekemiyorum" diye konuştu.