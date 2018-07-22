Kızılcahamam’da dönüşüm başladı

Kızılcahamam
Kadirbey Kentsel Dönüşüm Projesinin 1. Etap çalışmaları başladı. Hazırladıkları proje kapsamında, ilk yıkımları gerçekleştirdikleri belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Bu süreçte 1.Etap'ta hak sahibi olan vatandaşlarımızın projeden maksimum faydayı sağlaması amacıyla TOKİ
ile birçok toplantı yaptık. Vatandaşlarımızın yüzde 80'inden fazlası ile nakden veya konut vermek suretiyle yaptığımız anlaşmalar neticesinde, Ramazan Bayramı'ndan itibaren nakit anlaşma bedellerini ödemeye başladık ve tapuları devraldık. Hazırlattığımız ve TOKİ tarafından uygun görülen proje ile Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tamamında 500 kişilik cami, 6 bin 350 metrekare ticaret alanı, bin 900 metrekare pazar alanı olacak. İlk yıkım işlemini yaptığımız bu bölgede inşallah yakın zamanda daha büyük bir törenle ilk temeli de atacağız" dedi.