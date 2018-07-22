Osmanlı ile görüşülecek

19 Mayıs
Stadı'nın yıkılıyor olması, Eryaman Stadı'nın ise henüz tamamlanmaması gözleri Süper Lig'de maç oynanacak standartlara sahip bir diğer stat olan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'na çevirdi. Yıllar önce Ankara Büyükşehir Belediyesi
tarafından Ankara
spor'a 25 yıllığına tahsis edilen stadı bu sene Spor Toto 1. Lig'deki Osmanlıspor ve Gençlerbirliği birlikte kullanacak. SABAH Ankara'nın edindiği bilgilere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ilk olarak Yenikent Stadı için Osmanlıspor yönetimi ile görüşecek. Bu görüşmeden olumlu bir netice çıkarsa Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da oynamasının yolu açılacak.