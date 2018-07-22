Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Osmanlı ile görüşülecek

Osmanlı ile görüşülecek

Giriş Tarihi: 22.7.2018
Osmanlı ile görüşülecek
19 Mayıs Stadı'nın yıkılıyor olması, Eryaman Stadı'nın ise henüz tamamlanmaması gözleri Süper Lig'de maç oynanacak standartlara sahip bir diğer stat olan Yenikent'teki Osmanlı Stadı'na çevirdi. Yıllar önce tarafından spor'a 25 yıllığına tahsis edilen stadı bu sene Spor Toto 1. Lig'deki Osmanlıspor ve Gençlerbirliği birlikte kullanacak. SABAH Ankara'nın edindiği bilgilere göre Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ilk olarak Yenikent Stadı için Osmanlıspor yönetimi ile görüşecek. Bu görüşmeden olumlu bir netice çıkarsa Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da oynamasının yolu açılacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı ile görüşülecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN