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Yenikent umudu

gücü’nün stat krizinin çözümü için Belediye Başkanı ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu bir araya geldi. Ankaragücü’nün maçlarını Yenikent’te oynayabilmesi için umut ışığı doğdu

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Yenikent umudu
6 yıl aradan sonra 'e yükselen gücü'nün, 19 Mayıs Stadı'nın yıkılacak olması nedeniyle maçlarını Afyon'da oynamasına karar verildi. Ankaragücü taraftarlarının takımlarının başkentte oynayabilmesi için yaptığı çağrıya Belediye Başkanı Doç. Dr. da destek vererek yeni Gençlik ve Spor Bakanı 'ndan randevu talep etti. Beklenen görüşme cuma günü gerçekleştirildi ve Başkan Tuna, Ankaragücü'nün Eryaman Stadı tamamlanana kadar maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynaması için talepte bulundu. 'nun 19 Mayıs Stadı'nın maç oynamaya elverişsiz olduğunu belirtmesi üzerine Tuna, Ankaragücü için Ankara'da başka bir stat bulunmasını istedi. Bu talebi değerlendireceklerini belirten Bakan Kasapoğlu gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması için talimat verdi.

UYGUN STAT TALEBİ
Başkan Tuna ise görüşmeye ilişkin, "Ankaragüçlü kardeşlerimizin stat konusundaki mağduriyetlerini Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na aktarma fırsatı bulduk. Ankaragücü'nün maçlarını Ankara'da yapması gerektiğini, 19 Mayıs Stadı'nın Eryaman Stadı bitene kadar Ankaragücü'ne tahsis edilmesi gerektiğini söyledik. Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ı da görüşmeye çağıran Sayın Bakanımız, şu an için 19 Mayıs Stadı'nın yıkımına başlandığını stadın artık maçlara elverişli olamayacağını bize iletti. Kendisi de Ankaragüçlü kardeşlerimizin mağdur olmasını istemediğini ifade eden Sayın Bakanımızdan Ankara'da uygun olan herhangi bir statta Ankaragücü'nün maç yapması için yardımcı olmasını talep ettik. Sayın Bakanımız da bu yönde çalışma yapılması talimatını verdi. Ankara'nın sporla ilgili sorunlarına olumlu katkılarından dolayı yeni Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Umarım Ankaramız ve Ankaragücü için hayırlı bir netice çıkar" ifadelerini kullandı.
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