Başbakan Menderes 10 lira bahşiş verdi

İş hayatına 1946'da atılan Ünsal Çorba
memleketi Beypazarı'nda dedesinin yanında kunduracı olarak başlıyor. Dedesiyle anlaşamadığını ve bu yüzden işten ayrılıp terziliğe başladığını söyleyen Çorba şöyle anlatıyor: "Terzilik, yemenicilik, kalaycılık yaptım. Solak olduğum için bana 'Terzi olamazsın sen' dediler. Yemenicilik yaptım. O iş de bana uymadı. Kalaycılığı seçtim. Kalaycılıkta mutlu olamadım ve bıraktım. Daha sonra gezerken berber vitrini gördüm ve ben bu işi yaparım diyip berber olmaya karar verdim." 'MENDERESİ DE TIRAŞ ETTİ
O bile bilmiyordu böyle bir olayla karşılaşacağını, ta ki 1953 yılında sabah 5'te dönemin başbakan
ı Adnan Menderes
'i görene kadar. Çorba şöyle anlatıyor: "Sarıyer Barajı yapılırken, Adnan Menderes, barajı teftişe giderken saat sabah 05.00 sıralarındaydı, bir muavin abimin tıraş suyunu kahvehaneden almaya gitmiştim. 8-10 tane siyah makam aracı kahvehanenin önünde durdu. Kolumdan biri tuttu, meğer Adnan Menderes'miş. 'Evladım sen ne iş yapıyorsun?' dedi. Ben de 'Ben berberim', 'Bu saatte ne yapacaksın?' dedi, ben de 'Erken dükkânını açan kısmetini bulur, erken yola koyulan yolunu alır' dediğimde bana; 'Aferin oğlum zekisin, sen beni de tıraş edebilir misin? dedi. Ben de 'Tabii amca seni tıraş edebilirim' dedim. 'Tamam, simidimi, çayımı içeyim geliyorum' dedi ve bir süre sonra geldi. Tıraş sonrası bana; 'Elin de çok iyiymiş. Tebrik ederim. Sana para versem kendine dükkân açar mısın?' dedi. Ben de 'Amca bugün bana para verirsin ama yarın benden istediğinde veremezsem olmaz' dedim." 'USTAM TOKAT ATTI"
Çorba "O zamanlar sakal tıraşı 50 kuruş, saç tıraşı da 1 liraydı. Menderes bana 2,5 lira ve 10 lira da bahşiş verdi. Bahşiş aldığımı görenler ustama şikâyet etti. Ustam da bana 6-7 tokat attı. Sonra paramı kesti. Hiçbir yerden gelirim yoktu. Bende ailemden ve işlerden kaçtım. 16 yaşındayken Ankara
'ya geldim. Anafartalar'da adliyenin karşısında Sebat berberinde başladım. Daha sonra 1981'in Cumhuriyet Bayramı'nda buraya geldim. O tarihten beri mesleğimi idame ettiriyorum" ifadelerini kullandı. Kaza geçirdiğini ve bacağının kırıldığını söyleyen Çorba kireçlenmeden dolayı yürümekte zorluk çektiğini söyledi. "Kalp kirzleri geçirdim. Kalbime 4 stent takıldı. Rahatsızım ama mecbur çalışmak zorundayım. Benden kötüleri var. Bir şey istemeye hakkım yok. Allah bana sağlık versin" diye konuştu. 'ESKİ USUL KALMADI'
ESKI usul berberliğin bittiğini vurgulayan Çorba "Klasik berbercilik bitti. Normal tıraş etme şekli bitti. Her şey teknolojiye dönüştü. Şimdi saçını yıka, fön çek, fanteziye dönüştü. Benim müşterilerimin çoğu 45-50 yaş üzeri" dedi.