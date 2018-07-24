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’ın altıncı torun sevinci

Giriş Tarihi: 24.7.2018
Binali Yıldırım’ın altıncı torun sevinci
Başkanı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'da Toçoğlu ve Topaca Ailesi'nin düğününde nikâh şahidi oldu. Yıldırım, düğünde "Altıncı kez dede olmuş şahit olarak geldim. Bir torunumuz dünyaya geldi" dedi. Valisi Ercan Topaca'nın kızı Merve Topaca ve Başkanı 'nun oğlu Gani Toçoğlu, Adapazarı'nda yapılan görkemli bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletvekilleri ve yüzlerce davetli katıldı. Nikahı damadın babası olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu kıyarken, TBMM Başkanı Yıldırım ve İçişleri Bakanı Soylu da şahitlik yaptı.
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Binali Yıldırım’ın altıncı torun sevinci
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