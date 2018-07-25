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İndirimler devam etmeli

Konut kredi lerinin düşmesi ile konut fiyatlarındaki indirimin satışlara olumlu yansıdığını belirten Başkanı Palandöken, yılın sında da bu indirimlerin devam etmesi gerektiğini belirtti

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İndirimler devam etmeli
KONUT stoklarını bitirmek için konut satış seferberliğinin güzel sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu () Genel Başkanı , "Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar geçtiğimiz ayın sonuna kadar büyük bir fırsat yakalamıştı. Konut kredi lerinin düşmesi, inşaat sektöründe ev satış fiyatlarında indirime gitmeleri olumlu sonuçlar doğurdu. Öyle ki konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre Mayıs ayında yüzde 2.7 Haziran ayında ise yüzde 22.4 oranında artış gösterdi. Birikmiş parası olmayan, sıfırdan ev almak için bankalara borçlanan vatandaşların çoğu bunu değerlendirdi. Fakat kampanyaya yetişemeyenler için bu uygulama yılın sında da devam etmeli. Hem stoktaki konutların satışı için hem de hala ev almak isteyen vatandaşlarımız için çok güzel bir fırsat olur" şeklinde konuştu.

PİYASA CANLANIYOR
İnşaat sektörünün dolaylı yoldan tüm piyasaları etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "İndirimin bitmesinin ardından yeni konut kredi faiz oranı yüzde 1.30 seviyelerine kadar çıkıyor. Ekonomimizdeki iniş çıkışlar vatandaşı zaten zor durumda bırakırken bu faiz artışı konut satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bankalar ve inşaat sektörü satışların artması için yine el birliği ile indirime gitmeli. Çünkü konut satışları tüm piyasaları canlandırıyor. Konutun çevresindeki berber, manav, bakkal esnafı, oradan geçen dolmuş, taksi, şoför esnafı gibi herkes kazanıyor. Dolayısıyla ekonomiye de doğrudan katkı sağlanmış oluyor. Bu sebeple yılın ikinci yarısında da en azından yılbaşına kadar ekonominin de hareketlenmesi için bu konut seferberliği devam etmeli. Bankalar faizleri düşürmeli, inşaat sektörü satışlar üzerindeki yüzde 20'lik indirime devam etmeli" diye konuştu.
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