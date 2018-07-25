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İran asıllı kişi boşluğa düştü

Giriş Tarihi: 25.7.2018
İran asıllı kişi boşluğa düştü
İRAN asıllı (23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı. 'nın Kızılırmak Caddesi'ndeki 14 numaralı binada meydana gelen olayda, İran asıllı olduğu belirtilen Babak Balo(23) asansör boşluğuna düşerek yaralandı. Asansör boşluğundaki Balo'nun sesini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralı adamı ortaklaşa çalışmanın ardından asansör boşluğundan çıkardı. Vücudunda yaralar oluşan Balo, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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İran asıllı kişi boşluğa düştü
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