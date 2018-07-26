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’ta ticaret hacmi büyüdü

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Mamak’ta ticaret hacmi büyüdü
Belediye Başkanı Mesut Akgül, Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören'i makamında misafir etti. Ziyarette Mamak'ta hayata geçirilen yatırımlarla bölgede ticaret hacminin büyük ölçüde arttığını kaydeden Akgül, minibüsçü esnafının da bu büyümeden payını aldığını belirtti. Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören de minibüsçüler olarak Mamak'ın gelişiminin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Dokuz yıl önce taşıdığımız insan sayısı ile şimdiki arasında çok büyük fark var. Önceden insanlar Mamak'a gelmeye çekinirdi, şimdi insanlar işini yada evini Mamak'a taşıyor. Başkan Akgül'e bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Mamak’ta ticaret hacmi büyüdü
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