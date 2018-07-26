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Pursaklar’da kadınlar yazı dolu dolu geçiriyor

Giriş Tarihi: 26.7.2018
Pursaklar’da kadınlar yazı dolu dolu geçiriyor
YILLARDIR binlerce üyeye hizmet veren Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri, eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda hizmet verip binlerce kadının hayatına dokunup tebessüm ettirdi. Yaz mevsiminde de çalışmalarına devam eden hanım evlerinde çok sayıda kurs açıldı. Kurslar arasında dikiş, diksiyon, drama, F klavye, karakalem resim çalışması, miyoki takı kursları, dekoratif ahşap süsleme, Kuran eğitimi, değerler eğitimi dikkat çekiyor. Ayyıldız , Hüma Sultan Hanım Evi, Altınova Hanım Evi, Saray Hanım evinde yüzlerce üye yaz mevsiminde bu kurslara katılarak hem meslek sahibi hem de onaylı sertifika sahibi olacak. Ağustos ayında da yeni kursların açılması bekleniyor. Bu tür kurslardan faydalanmak isteyen hanımlar, Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'ne başvurabilecek.
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Pursaklar’da kadınlar yazı dolu dolu geçiriyor
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