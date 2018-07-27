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’de zincirleme kaza

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Kırıkkale’de zincirleme kaza
'DE tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Kırıkkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında aralarında MHP Kırıkkale il yönetiminden kişiler ile Belediyesi aracının da karıştığı kazada 1'i çocuk, 11 kişi yaralandı. Kazım Korkmaz idaresindeki 06 AV 9986 plakalı tır, Kırıkkale-Ankara karayolunun 16. kilometresinde aynı yönde seyreden Mamak Belediyesine ait olduğu belirtilen ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 MBB 91 plakalı otomobile çarptı. Ömer Yılmaz yönetimindeki 06 RTV 21 plakalı otomobil de önündeki Yavuz Selim Ayyıldız'ın kullandığı 05 AE 817 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Kırıkkale’de zincirleme kaza
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