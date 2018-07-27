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Pursaklarlı hanımlar Kapadokya’yı gezdi

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Pursaklarlı hanımlar Kapadokya’yı gezdi
SOSYAL ve kültürel belediyecilikte öncü olan , Hüma Sultan, Ayyıldız ve Saray hanım evi üyelerinden oluşan 43 kişilik gruba Kapadokya'yı gezdirdi. Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında şu ana kadar binlerce vatandaşı 'nin güzellikleriyle buluşturdu. Kültür gezilerine devam eden belediye, çok sayıda hanımı Kapadokya'nın tarihi ve turistik güzellikleriyle buluşturdu. Bu kapsamda düzenlenen Kapadokya'daki geziye Devrent Vadisi ile başlayan hanımlar, sırasıyla Paşabağları Vadisi, Kilise, Manastır, Avanos, Göreme gibi çok sayıda tarihi ve turistik mekanı gezdi.
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Pursaklarlı hanımlar Kapadokya’yı gezdi
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