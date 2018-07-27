Yeniçeriler bu sefer güldü

EZON
hazırlıklarına
Bolu'da
devam eden Osmanlıspor
kampdönemindeki
üçüncü hazırlık
maçında Süper
Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1
mağlup
etti. Osmalıspor'a
galibiyeti
getiren golleri 7. dakikada Ceyhun Gülselam
ve 56. dakikada Sokol Cikalleshi
kaydetti. Düzce'nin Kaynaşlı
ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde
yapılan karşılaşmaya Osmanlıspor; Aziz, Caner, Numan, N'diaye, Muhammed, Ceyhun, Lumanza, Furkan Özçal, Sinan, Regattin
ve Cikalleshi
onbiriyle çıktı. Karşılaşmaya
hızlı başlayan başkent ekibi 7. dakikada Ceyhun Gülselam'ın
golü ile öne geçti.
İlk 45 dakika
bu skorla sonuçlandı. İkinci
yarıda da oyun hakimiyetini elinde tutan Yeniçeriler 56. dakikada Sokol Cikalleshi
ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un
tek golü ise 90. dakikada Djalma Campos'tan
geldi.
Karşılaşma Osmalıspor'un 2-1'lik
üstünlüğüyle
sonuçlandı.Yunus Emre Öztaş