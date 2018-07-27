Yeniçeriler bu sefer güldü

BUGÜN NELER OLDU

hazırlıklarınaBolu'dadevam edenkampdönemindekiüçüncü hazırlıkmaçında SüperLig temsilcisimağlupetti.galibiyetigetiren gollerivekaydetti.ilçesindekiyapılan karşılaşmayaveonbiriyle çıktı. Karşılaşmayahızlı başlayan başkent ekibigolü ile öne geçti.İlkbu skorla sonuçlandı. İkinciyarıda da oyun hakimiyetini elinde tutanile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı.tek golü isegeldi.Karşılaşmaüstünlüğüylesonuçlandı.Yunus Emre Öztaş