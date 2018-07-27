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Yeniçeriler bu sefer güldü

Osmanlıspor oynadığı hazırlık maçında Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Yeniçeriler bu sefer güldü
EZON hazırlıklarına Bolu'da devam eden Osmanlıspor kampdönemindeki üçüncü hazırlık maçında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Osmalıspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Ceyhun Gülselam ve 56. dakikada Sokol Cikalleshi kaydetti. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan karşılaşmaya Osmanlıspor; Aziz, Caner, Numan, N'diaye, Muhammed, Ceyhun, Lumanza, Furkan Özçal, Sinan, Regattin ve Cikalleshi onbiriyle çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan başkent ekibi 7. dakikada Ceyhun Gülselam'ın golü ile öne geçti. İlk 45 dakika bu skorla sonuçlandı. İkinci yarıda da oyun hakimiyetini elinde tutan Yeniçeriler 56. dakikada Sokol Cikalleshi ile bir gol daha buldu ve farkı ikiye çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un tek golü ise 90. dakikada Djalma Campos'tan geldi. Karşılaşma Osmalıspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Yunus Emre Öztaş
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Yeniçeriler bu sefer güldü
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