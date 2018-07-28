Ankara’yı gezmek istiyorum

VOLEYBOL Efeler Ligi'nin
son şampiyonu Halkbank'ta
antrenörlük görevine İtalyan Alberto Giuliani
getirildi. Sırp
antrenör Slobodan Kovac'ın ardından
mavi-beyazlı takım, İtalyan Alberto Giuliani'ye
emanet edildi. Başkent Ankara'yı
ve Türkiye'yi
gezmek,
tanımak istediğini aktaran Giuliani
, "Türk kültürünü tanımak
istiyorum. Yeni bir takımın
sorumluluğunu aldığımda
dikkatimi çoğunlukla, çalışma
metodunun oyuncular tarafından
anlaşılmasına veririm. Bu
sayede oyuncularıma birer kazanan
olmayı öğretebilirim. Bu ne
kadar çabuk olursa başarı da o
kadar çabuk gelir. Elbette, başarı
kulübün, benim ve tüm teknik
heyetin tek hedefi olacaktır" ifadelerini
kullandı.