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Ankara’yı gezmek istiyorum

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Ankara’yı gezmek istiyorum
VOLEYBOL Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank'ta antrenörlük görevine İtalyan Alberto Giuliani getirildi. Sırp antrenör Slobodan Kovac'ın ardından mavi-beyazlı takım, İtalyan Alberto Giuliani'ye emanet edildi. Başkent Ankara'yı ve Türkiye'yi gezmek, tanımak istediğini aktaran Giuliani, "Türk kültürünü tanımak istiyorum. Yeni bir takımın sorumluluğunu aldığımda dikkatimi çoğunlukla, çalışma metodunun oyuncular tarafından anlaşılmasına veririm. Bu sayede oyuncularıma birer kazanan olmayı öğretebilirim. Bu ne kadar çabuk olursa başarı da o kadar çabuk gelir. Elbette, başarı kulübün, benim ve tüm teknik heyetin tek hedefi olacaktır" ifadelerini kullandı.
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Ankara’yı gezmek istiyorum
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