Ankara’yı gezmek istiyorum

BUGÜN NELER OLDU

son şampiyonuantrenörlük görevinegetirildi.antrenörmavi-beyazlı takım,emanet edildi. Başkentvegezmek,tanımak istediğini aktaran, "Türk kültürünü tanımakistiyorum. Yeni bir takımınsorumluluğunu aldığımdadikkatimi çoğunlukla, çalışmametodunun oyuncular tarafındananlaşılmasına veririm. Busayede oyuncularıma birer kazananolmayı öğretebilirim. Bu nekadar çabuk olursa başarı da okadar çabuk gelir. Elbette, başarıkulübün, benim ve tüm teknikheyetin tek hedefi olacaktır" ifadelerinikullandı.