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Binler da

tarafından inşa edilen Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi’ni binlerce kişi ziyaret etti

Giriş Tarihi: 28.7.2018
Binler uzayda
'nin geçtiğimiz yıl Nisan Ayı'nda hizmete açtığı Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Başkentlilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğrayan merkez, bir yılda 55 bin misafiri ağırladı. Merkezin, gökbiliminin adresi olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Gelen ziyaretçiler, 2 saat içinde hem eğleniyor hem öğreniyor. Eğlenceyi ve bilgiyi aynı anda sunarken, evreni merak eden herkesin soruları da yanıt buluyor" dedi.

HER SORU CEVAP BULUYOR
la ilgili merak edilen her konunun cevabını içinde barındıran merkeze gelen ziyaretçiler, uzman astronomlar tarafından gezdiriliyor. Gelen ziyaretçilere robotik kodlamadan astronotların uzaydaki yaşamlarına, gezegenlerin oluşum süreçlerinden eski uygarlıkların bilimsel çalışmalarına kadar birçok konuda bilgi veriliyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi Planetaryumun katında ise dev teleskoplardan alınmış görüntüler ve uzayla ilgili filmler küresel bir perdede izleniyor. Ayrıca planetaryumda 'nın canlı bağlandığı bütün teleskoplarla irtibat kurulabiliyor.
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