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Gençler’den tatsız prova

Sezon hazırlıklarını ’da sürdüren , Adanaspor’la oynadığı hazırlık maçında sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.7.2018
Gençler’den tatsız prova
GENÇLERBIRLIĞI karşılaşmaya Hakan, Ahmet Oğuz, Luccas, Mert, Alper, Bekir, Yasin, Sessegnon, Ahmet İlhan, Jailton ve Deniz ilk 11'i ile çıktı. Maça hızlı başlayan başkent ekibi 22. dakikada ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sessegnon'un sağ kanattan içeri ortaladığı topta Deniz'in kafa vuruşu üstten auta çıktı. 45. dakikada Jailton ceza sahası içinde topu daha müsait pozisyondaki Ahmet İlhan'a bırakmak istedi. Ahmet İlhan'dan önce savunma araya girdi. Bu pozisyonla birlikte ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

ATAMAYANA ATTILAR
Gençlerbirliği teknik direktörü ikinci 45 dakikaya Luccas, Ahmet Oğuz, Bekir, Alper, Ahmet İlhan ve Jailton'un yerine Scekic, Zeki, Halil İbrahim, Nadir, Matei ve Bady'i oyuna alarak başladı. İkici yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Gençlerbirliği, 61. dakikada Sessegnon ile gole yaklaştı. Sessegnon ceza sahası dışından topa sert vurdu, top kalecide kaldı. 78'de Nadir'in şutu üst direkten auta çıktı. Gençlerbirliği maç boyunca bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve 83. dakikada Ahmet Dereli, Adanaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca maç Adanaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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Gençler’den tatsız prova
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