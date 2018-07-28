Gençler’den tatsız prova

GENÇLERBIRLIĞI
karşılaşmaya Hakan
, Ahmet Oğuz
, Luccas
, Mert
, Alper
, Bekir
, Yasin
, Sessegnon
, Ahmet İlhan
, Jailton
ve Deniz
ilk 11'i
ile çıktı. Maça hızlı başlayan
başkent ekibi 22.
dakikada
ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Sessegnon'un
sağ kanattan
içeri ortaladığı topta Deniz'in
kafa
vuruşu üstten auta çıktı. 45.
dakikada Jailton
ceza sahası içinde topu
daha müsait pozisyondaki Ahmet İlhan'a
bırakmak istedi. Ahmet İlhan'dan
önce savunma araya
girdi. Bu pozisyonla birlikte ilk yarı
golsüz beraberlikle sona erdi.
ATAMAYANA ATTILAR
Gençlerbirliği
teknik direktörü Erkan Sözeri
ikinci 45
dakikaya Luccas
, Ahmet Oğuz
, Bekir
, Alper
, Ahmet İlhan
ve Jailton'un
yerine Scekic
, Zeki
, Halil İbrahim
, Nadir
, Matei
ve Bady'i
oyuna alarak başladı. İkici yarıda da oyun üstünlüğünü elinde tutan Gençlerbirliği
, 61.
dakikada Sessegnon
ile gole yaklaştı. Sessegnon
ceza sahası dışından topa sert vurdu, top kalecide kaldı. 78'de Nadir'in
şutu üst direkten auta çıktı. Gençlerbirliği
maç boyunca bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve 83. dakikada Ahmet Dereli
, Adanaspor'u 1-0
öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca maç Adanaspor'un 1-0'lık
üstünlüğüyle sona erdi.