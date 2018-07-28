İkinci Kapadokya’da turizm atağı başladı

KÜLTÜR ve Turizm
Bakanlığı, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frigya Vadileri
'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı için harekete geçti. Tanıtma Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzelliklerin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Bu kapsamda UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan yaklaşık 3 bin yıllık bir tarihe sahip ve Anadolu'nun en eski misafirlerinden sayılan Friglere ev sahipliği yapmış Frigya Vadileri'nin yeni bir turizm destinasyonu olarak uluslararası alanda tanıtımı gerçekleştirilecek. Frigya Vadileri kamuoyunda ikinci Kapadokya olarak da biliniyor.