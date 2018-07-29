Bir galip bir mağlup

YENI sezon hazırlıklarını Bolu'nun Karacasu beldesinde sürdüren başkent ekibi, Azerbaycan ekiplerinden Zira ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybetti. Karşılaşmanın tek golü 21. dakikada Dilan Duventru kaydetti. Bolu Termal Otel'in sahasında oynanan karşılaşmaya Osmanlıspor Ahmet Eyüp Türkaslan, Regattin, Ceyhun Gülselam
, Furkan Özçal, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Ousmane Ndiaye, Sokol Cikkaleshi, Tortol, Salih Zafer Kurşunlu ve Beykan Şimşek on biriyle çıktı. Maça etkili başlayan taraf Azerbaycan ekibi oldu. Karşılaşmanın 21. dakikasında Dilan Duventru'nun kaydettiği gol ile Zira 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sonuçlandı. Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay
ikinci yarıda Payam, Hasan Kılıç, Sinan Kurt, Ali Eren İyican, Anıl Karaer, Barış Zeren, Ali Ülgen, Tugay Kacar ve Oğuzhan Erdoğan'a şans verdi. İkinci yarıda da etkisiz bir oyun sergileyen Yeniçeriler gol üretemedi ve 90 dakika Zira'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan maçı Osmanlıspor onursal başkanı Melih Gökçek, kulüp başkanı Sadık Dik ve takımın kurucu başkanı Ahmet Gökçek'te takip etti.