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EGO’dan iki yeni hat

Giriş Tarihi: 29.7.2018
EGO’dan iki yeni hat
Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak ve ulaşımlarını daha rahat sağlamaları için iki yeni güzergahta daha otobüs seferleri başlatıyor. 581 no'lu otobüs hattı ile Koru 'ndan Temelli -'ne, 493 no'lu otobüs hattı ile ise Kuzeykent -Ulus- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı arasındaki güzergah üzerinde 30 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak. 493 numaralı yeni otobüs hattı, Erbakan Bulvarı'ndan itibaren, 492 numaralı Kuzey Ankara Hattı'nın duraklarını kullanacak. Toplu ulaşım ağını genişleten Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunacağı bir diğer hat ise, 581 numaralı Koru Metro İstasyonu- Temelli- Organize Sanayi Bölgesi hattı olacak. Başkentliler, şehir merkezinden ve Temelli'den, bölgesine hafta içi ve cumartesi günleri, 06:30 ile 18:15 saatleri arasında seyahat edebilecekler.
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EGO’dan iki yeni hat
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