Tahinli pideye patent istiyorlar

Adı her yerde "Şereflikoçhisar Tahinli Pidesi" diye geçiyor ama patenti yok. Şehir dışından Şereflikoçhisar'a tahinli pide almak için gelenler paket paket yakınlarına tahinli pide götürüyor. Götüremeyen ise kargoyla yolluyor. Nesilden nesile aktarılan ve yapımı farklı olan Şereflikoçhisar tahinli pidesi hamurunun mayalı ve bekletilmiş, tuzlu, sıcak ve soğuk servis yapılabilir olması nedeniyle diğer tahinli pidelerden farklılık gösteriyor. 24 senedir Şereflikoçhisar'da Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı olan Mehmet Çetin
konuyla ilgili girişimlerinin devam edeceğini söyledi. Çetin, "Tahinli pide atalarımızdan Şereflikoçhisar'a gelmiş ve 100 yıllık bir geçmişi var. Buradan yetkililere sesleniyorum. Türkiyemize ve Ankara
mıza bu tadı yaymak istiyoruz. Hem tanıtımı hem de patentini alma konusunda destek bekliyoruz" diye konuştu.
'RED CEVAP ALDIK'
Çetin, "Biz son 2 yıldır Şereflikoçhisar tahinli pide patenti almaya çalışıyoruz ama geçmişte herhangi ulusal medyada yer almadığı için bunu başaramadık. Olumsuz cevap aldık. Fakat patenti alma yolunda mücadelemiz devam ediyor. Patenti aldıktan sonra tabi ki daha sistemli ve daha oturmuş bir vaziyette bu tahinli pidemizi yiyen insanlara daha iyi hizmet vermek için esnaflarımız uğraşacak" ifadelerini kullandı.
'BİZİM TAHİNLİMİZ ÖZEL'
Şereflıkoçhısar'a
özel bir lezzet olduğunu ve diğer tahinlilerden farklı olduğunu söyleyen esnaf ise patent haklarını istiyor. Kale Mahallesi Muhtarı Galip Mutlu, "Biz bu tahinlinin Şereflikoçhisar'da imalatını yapıp kargoyla başka illere gönderiyoruz. Ramazanda bu tahinli pideyi çıkaran ustalarımız Ankara'ya fazlasıyla gönderiyor. Tahinli pidemizin Türkiye çapında adıyla anılmasını istiyoruz. Bizim lezzetimiz farklı. Şereflikoçhisar tahinli pidesi olması için yetkililerden yardım istiyoruz" diye konuştu. Esnaf Timuçin Altunbay, "Ankara'ya hastaneye tedavi amaçlı gittiğimde doktor, "Nerelisin" diyince, "Şereflikoçhisarlıyım" dedim. "Sizin oranın tahinlisi meşhurmuş. Daha önceden yedim çok güzeldi. Gelirken getirebilir misiniz?" dedi. Patent olursa Şereflikoçhisar tahinlisi denildi mi diğerleriyle karışmaz" ifadelerini kullandı. Emekli Öğretmen İsmail Hakkı Demirci "Kızım doktor. Birkaç kez gönderince beğendiler ve istediler. Her hafta kızımın doktor arkadaşlarına gönderiyorum. Tahinlimiz özeldir" dedi.
'PATENTİ ALMAYA KARARLIYIZ'
"20'YE yakın esnafımız tahinli pideyle uğraşıyor" diyen Çetin, "Özellikle Ramazan ayında bu tahinli pide işinde çalışan daha fazla. Çok insan bu sektörden faydalanıyor. Evine ekmek götürüyor. Başvuru yaptık fakat elimizdeki belgelerin yeterli olmadığını söylediler. Detaylı bilgi istediler. Onu temin edemedik. Detaylı bilgi olarak ulusal basında Şereflikoçhisar'da böyle bir tahinli pidenin yapıldığına dair geriye dönük 15-20 yıllık bir haber istiyorlar. Öyle bir bilgi şuanda edinemedik. Ama 1994-95 yılında Ankara Esnaf Odaları Birliği'nden Şereflikoçhisar tahinli pidesi olarak fiyat tarifesi almışız. Onlarda bana göre yeterli değil. Bizdeki tahinli pidenin yapılışından tutun da içinde kullanılan malzemelere kadar diğer tahinlilerden farklı. Bunu hem ustalarımız hem de müşterilerimiz söylüyor. O konuda iddialıyız. Biz bu patenti almaya karar verdik" dedi.