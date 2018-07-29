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Tek Ankaralı

Giriş Tarihi: 29.7.2018
Tek Ankaralı Türk Telekom
TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nin 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımlar netleşti. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada , "Bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazanan , Afyon Belediyespor ve Bahçeşehir Koleji de dahil olmak üzere 16 takım lige katılım işlemlerini tamamladı. Takımlarımıza yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2018-2019 Sezonu'nda ligde yer alacak 16 takımın içerisinde Afyon Belediyespor, , Bahçeşehir Koleji, Banvit, Beşiktaş Sompo Japan, Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep Basketbol, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Pınar Karşıyaka, Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom bulunuyor.
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