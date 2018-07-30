Çıkışımız sürecek

İtalya
'da
düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası
bugün başlayacak. İtalya'nın
başkenti Roma'da
gerçekleştirilecek
organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest
stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette
yapılacak. Türkiye
, 5 Ağustos Pazar
günü sona erecek şampiyonaya tüm
sıkletlerde katılacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın
,
yaptığı açıklamada, bu yıl tüm yaş
kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda
başarılı sonuçlar aldıklarına
dikkati çekerek, "Çıkışımız Avrupa Gençler Şampiyonası'nda
da sürecek"
değerlendirmesinde bulundu.