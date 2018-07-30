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Çıkışımız sürecek

Giriş Tarihi: 30.7.2018
Çıkışımız sürecek
'da düzenlenecek Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası bugün başlayacak. İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek organizasyonda müsabakalar, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlarda onar sıklette yapılacak. Türkiye, 5 Ağustos Pazar günü sona erecek şampiyonaya tüm sıkletlerde katılacak. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, bu yıl tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda başarılı sonuçlar aldıklarına dikkati çekerek, "Çıkışımız Avrupa Gençler Şampiyonası'nda da sürecek" değerlendirmesinde bulundu.
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Çıkışımız sürecek
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