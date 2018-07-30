Trafik terörü can yakıyor

Ankara
'da meydana gelen trafik kazaları can almaya devam ederken çok sayıda vatandaşta bu kazalarda yaralanıyor. Yine Ankaralı vatandaşların gittikleri başka şehirlerde yaşadığı trafik kazalarından acı haberler geliyor. Son olarak Kızılcahamam'da yaşanan kazada iki uzman asker hayatını kaybederken Ankaralı Jandarma Yarbay Osman Alper Durmaz görev yeri Karaman
'daki trafik kazasında vefat etti.
YENİ POLİS OLMUŞTU
TBMM
Başkanı Binali Yıldırım'ın Çankırı ziyareti öncesi güvenlik önlemi alan polislere bir araç çarptı. Kazada Ankaralı polis Harun Şahin (20) şehit oldu, bir polis ağır yaralandı. Görevli olduğu Çankırı-Kastamonu yolunun 4. kilometresinde sivil bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Harun Şahin, öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde defnedildi. Şahin'in 7 Haziran'da göreve başladığı ve bekar olduğu öğrenildi.
ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Karaman
İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Osman Alper Durmaz (45), kendine ait yönetimindeki 06 FM 4443 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada Yarbay Durmaz yaşamını yitirdi. Yarbay Osman Alper Durmaz memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
ÖLÜME PARK ETTİ
Başkentte, TIR'ın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılara yardım için yavaşlayan araca da bir başka aracın çarpması sonucu da 3 kişi yaralandı. Ankara Çevreyolu'nun Samsun
istikametinde yol kenarında bekleyen 06 GFY 85 plakalı otomobile, aynı yönde giden M.B. yönetimindeki TIR arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü 70 yaşındaki Ali K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
DÜĞÜN DÖNÜŞÜ TARLAYA UÇTULAR
Çorum'dan
Ankara istikametine seyir halinde olan Ayhan Akyıldırım (70) idaresindeki 06 AS 5080 plakalı araç bir anlık dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüsü Akyıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Ece Akyıldırım (16), Solmaz Akyıldırım (46) ve Keziban Çapan (70) yaralandı. Çevreden geçen diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevkedilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin Samsun'da kızlarının düğünden dönerken kaza yaptığı öğrenilirken, araçta bulunan gelinlik ve ziynet eşyaları yola saçıldı. Keziban Çapan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ARAÇTAN FIRLADI, ÖLDÜ
Pursaklar'dan
Bağlum istikametine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 06 ZUR 68 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 06 AEZ 556 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savruldu. Kaza sırasında kamyonetten fırlayan M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü ise yaralandı.
DİKMEN CADDESİ'NDE KAZA
Dikmen
Caddesi'ndeki Cemal Süreya Parkı önünde 5 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada aralarında 2 çocuk ve bir hamile kadının olduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Zincirleme kazaya karışan sürücülerden Erhan Üstün, "En önde duruyordum. Işıklarda bir sesle irkildik. Arkaya döndüm, 4 araç birbirine girmiş, bir araç da karşı yola geçti. O aracın sahibiyle konuştuğumda, 'frenim tutmadı' dedi" ifadesini kullandı.
Uzman
Onbaşı Mustafa Toyran'ın kullandığı 06 AN 7591 plakalı otomobil, TEM otoyolunun 68. kilometresinde önünde seyreden Hakan Kolay yönetimindeki 41 R 3949 plakalı TIR'a çarptı. Sürücü Toyran ile aynı araçtaki Tankçı Uzman Onbaşı Muhammed Salih Günal, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Toyran ve Günal'ın cenazeleri, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen askerler için ilçedeki Aşağı Merkez Camisi'nde, yakınlarının yanı sıra Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve vatandaşların katılımıyla tören düzenlendi. Törenin ardından Toyran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye, Günal'ın naaşı ise Kayseri'ye gönderildi. Toyran ve Günal memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Toyran'ın 5 aylık nişanlısı Rabia Usta, cenazeye nişanlısının üniforması ile katıldı.