Başkan Ak, Kuşcağız’da

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Mustafa Ak
, temmuz ayının son Halk Günü
buluşmasında Kuşcağız Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kuşcağız Mahallesi Muhtarı Kazım Doğruyol'u ziyaret ederek mahalle ile ilgili istişarelerde de bulunan Başkan Mustafa Ak, ardından Halk TIR'ında mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Sadece halk gününde değil pazaryeri, park ve esnaf ziyaretleri ile her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Ak, büyük bir aile olduklarına dikkat çekerek, "Vatandaşlar başkanına bir adım kadar yakın olabilmeli. Keçiören'i birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.