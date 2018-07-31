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Kızılcahamam’da er meydanı

Giriş Tarihi: 31.7.2018
Kızılcahamam’da er meydanı
KIZILCAHAMAM'DA her yıl düzenlenen Yukarı Karaören Karakucak Güreşleri ve Festivali, ilçe halkının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve ilçe sakinleri katıldı. Günün önemine binaen açıklamada bulunan Başkan Muhittin Güney, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, güreşlerde mücadele veren gençleri tebrik etti. Festival, düzenlenen ödül töreninin ardından son buldu.
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Kızılcahamam’da er meydanı
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