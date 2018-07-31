Kızılcahamam’da er meydanı

KIZILCAHAMAM'DA
her yıl düzenlenen Yukarı Karaören Karakucak Güreşleri ve Festivali
, ilçe
halkının yoğun ilgisi altında
gerçekleşti. Etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler
, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız
, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney
ve
ilçe sakinleri katıldı. Günün
önemine binaen açıklamada
bulunan Başkan Muhittin Güney
, festivalin hayırlı olmasını
dileyerek, güreşlerde
mücadele veren gençleri tebrik
etti. Festival, düzenlenen
ödül töreninin ardından son
buldu.