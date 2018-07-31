Tarihi ağaçlar koruma altında

Tarihi eserleri ve anıt ağaçlarıyla hala tarihten önemli izler taşıyan Polatlı'daki yapıların korunması için çalışmalar başlatıldı. MHP Ankara
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mahir Özel, tarihte birçok önemli savaşa tanıklık eden ve gerek tarihi yapıları gerekse yüzlerce yıllık anıt ağaçlarıyla vatandaşa tarihi hala hissettiren Polatlı'daki eserlerin koruma altına alınması için çalışmalar yapıyor. Özel, yaptığı çalışmaları faaliyete geçirebilmek için ilgili yerlere başvurdu. Polatlı'nın tüm değerleriyle bir tarih olduğunu belirten Özel, "Çevre sakinlerince yaşının yaklaşık 500 yıl civarında tespit edildiği söylenen bir karadut ağacının altındayız. Kargalı mahallesi Yayla mevkiindeki bir ağaç. Bunlar atalardan bize kalan öyle mübarek, o kadar güzel emanetler ki, hala bunların meyvelerinden faydalanıyoruz, hala meyvelerini büyük bir zevkle tadabiliyoruz. Yaklaşık 20 metre çapında olduğunu gördüğümüz bu ağaç türünden Polatlı'da değişik mahallelerde 3-5 mevkide daha olduğunu biliyoruz. Bu ağaçlar nasıl şimdiye kadar geldiyse, atalarımızın büyüklerimizin buralara gösterdiği titizlikler sayesinde olduysa bizim de aynı titizliği göstererek gelecek nesillere bırakmamız boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.
VATANDAŞLARA ÇAĞRI
Polatlı'daki anıt ağaçları koruma altına almak için yaptığı çalışmalardan bahseden Özel, "Bu ağaçların, Polatlı'daki tabiat varlıklarının, anıt ağaçların, hatta bazı tarihi binalarımızın, eserlerimizin hem büyükşehir hem Kültür Müdürlüğü tarzındaki yerlere kayıtlarını yaptırdık. Onlar şu anda bunların çalışmalarını yapıyorlar. Kesin envanterlerini çıkardıktan sonra bunların koruma altına alınacağı bize ifade edildi. Ondan sonra biz de rahatlayacağız. Ama öncelikle biz Polatlı'nın her tarafında bu işleri gerçekleştirdik. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) adını verdiğimiz Polatlı'nın tanıtımıyla ilgili çok güzel bir kuruluşumuz var. POTA'mız Polatlı Belediyesine ait olmak üzere çok güzel çalışmalara yapıyor. POTA, Sakarya
Zaferi'nin geçtiği bütün alanların koruması ve kollanması amacıyla Duatepe'den Kartaltepe'ye, bütün savaş mevzilerini tek tek tarayarak envanterini çıkardı. Türkiye çapında hatta milletler arası çapta çok güzel çalışmalarla Polatlı'nın tanıtımını sağlamaya çalışıyor. Bundan dolayı tabiat varlıklarıyla da çalışıyoruz. POTA'da çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz, çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.