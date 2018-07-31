Trabzon’a Kone çalımı

SPOR Toto Süper Lig'de
transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü Bakary Kone
ve Muhammed Kehinde
ile sözleşme
imzaladı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de
mücadele edecek olan Ankaragücü
transfer çalışmaları
kapsamında Malaga'dan 30
yaşındaki
defans oyuncusu Bakary Kone
ve geçen sezon
takımda kiralık
olarak forma
giyen 24
yaşındaki
forvet oyuncusu Muhammed Kehinde
ile 3'er
yıllık ön sözleşme
imzaladı. Başkan Mehmet Yiğiner'in
de katılımıyla
kulübün Beştepe Tesisleri'nde Kone
ve Kehinde
için
imza töreni düzenlendi. Burkina Faso'lu Bakary Kone Trabzonspor'un
da transfer
gündeminde bulunuyordu.
BİZİ TERCİH ETTİ
İmza töreninde konuşan Başkan Mehmet Yiğiner
, "Kone
kendini
ispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu. Türkiye
ve Avrupa
ülkelerinden
isteyenler oldu
ama Kone
bizi tercih
etti. Kendisine
teşekkür ediyorum.
İnşallah başarılı
olur. Aynı şekilde Kehinde
bizde geçen
yıl kiralık oynuyordu.
Kritik maçlarda
puan kazandırdı.
Şampiyon olmamıza
önemli bir katkı sağladı.
Bu sene bonservisi
ile birlikte takımımıza
kattık. Güçlü kuvvetli
bir arkadaşımız.
O da başarılı olacaktır"
dedi.