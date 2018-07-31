Trabzon’a Kone çalımı

BUGÜN NELER OLDU

transfer çalışmalarını sürdürenveile sözleşmeimzaladı. Bu sezonmücadele edecek olantransfer çalışmalarıkapsamındayaşındakidefans oyuncusuve geçen sezontakımda kiralıkolarak formagiyenyaşındakiforvet oyuncusuileyıllık ön sözleşmeimzaladı.de katılımıylakulübünveiçinimza töreni düzenlendi.da transfergündeminde bulunuyordu.İmza töreninde konuşan, "kendiniispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu.veülkelerindenisteyenler olduamabizi tercihetti. Kendisineteşekkür ediyorum.İnşallah başarılıolur. Aynı şekildebizde geçenyıl kiralık oynuyordu.Kritik maçlardapuan kazandırdı.Şampiyon olmamızaönemli bir katkı sağladı.Bu sene bonservisiile birlikte takımımızakattık. Güçlü kuvvetlibir arkadaşımız.O da başarılı olacaktır"dedi.