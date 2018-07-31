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Trabzon’a Kone çalımı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Trabzon’a Kone çalımı
SPOR Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü Bakary Kone ve Muhammed Kehinde ile sözleşme imzaladı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü transfer çalışmaları kapsamında Malaga'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Bakary Kone ve geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Muhammed Kehinde ile 3'er yıllık ön sözleşme imzaladı. Başkan Mehmet Yiğiner'in de katılımıyla kulübün Beştepe Tesisleri'nde Kone ve Kehinde için imza töreni düzenlendi. Burkina Faso'lu Bakary Kone Trabzonspor'un da transfer gündeminde bulunuyordu.

BİZİ TERCİH ETTİ
İmza töreninde konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, "Kone kendini ispat etmiş, kanıtlamış bir futbolcu. Türkiye ve Avrupa ülkelerinden isteyenler oldu ama Kone bizi tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı olur. Aynı şekilde Kehinde bizde geçen yıl kiralık oynuyordu. Kritik maçlarda puan kazandırdı. Şampiyon olmamıza önemli bir katkı sağladı. Bu sene bonservisi ile birlikte takımımıza kattık. Güçlü kuvvetli bir arkadaşımız. O da başarılı olacaktır" dedi.
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Trabzon’a Kone çalımı
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