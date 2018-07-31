Ulus meydanı’nda ışık göründü Başkent turizmini yeniden canlandıracak olan Ulus Meydanı projesinde bölgenin en yüksek binası yıkıldı. Şimdi sıra diğer binalara gelirken vatandaş projenin start almasından memnun oldu





TAHLİYELER BEKLENİYOR

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Yıllardır ne zaman yıkılacakları merak ediliyordu… Sonunda yıkıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayında gerçekleştirilen toplantısında alınan kararla Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması için karar alınmıştı. Başkent Ankara'nın belki de en önemli projelerinden biri olan Ulus Tarihi Kent Meydanı'nda yıkımlar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Alınan karar doğrultusunda bölgenin en yüksek yapısı olan Gümrük Müsteşarlığı binasının yıkımı gerçekleştirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Taibat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede Gümrük Müsteşarlığı binasının ardından alınan karara göre Ulus'taki Atatürk heykelinin hemen yanındaki Spor Genel Müdürlüğü binasının da yıkılması bekleniyor. Yıkım için binanın üst katlarında bulunan spor federasyonları taşınırken giriş katta bulunan esnafın ise dük- kanları tahliyesi bekleniyor. İki binanın yanı sıra projeye göre Anafartalar Çarşısı ve 100. Yıl Çarşısı da yıkılacak. Binaların yıkılması ile başkentin adeta tarihi belleği olan 1. TBMM Binası, Ankara Palas, Hacı Bayram Camisi ve Ankara Kalesi'ne kadar uzanan bölge canlılık kazanacak.