Görme engellilerin gözü kulağı merkez

GÖRME engelli bireylerin kendilerine özel program yüklü bilgisayarlarda araştırma yapabilmeleri ve Breille (kabartma yazı) ile bilgiye kolaylıkla ulaşabilmelerine imkan sağlamak için 14 yıl önce kurulan merkez, görme engellilerin gözü kulağı oluyor. Görme engellilerin tüm yazılı kaynaklardan dilediğince yararlanabilmeleri için gerekli teknik donanım ve geniş kapsamlı kütüphane sistemine sahip merkezde, görme engelliler için sesli kitap uygulaması da bulunuyor. ANKARA
Y Beşevler Metro İstasyonu
içinde yer alan Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi, haftanın yedi günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 11 personel ile birlikte 5 bin 755 üyeye ücretsiz hizmet veriyor. Türkiye'nin pek çok bölgesinde yaşayan görme engelli vatandaşların ücretsiz olarak yararlandığı merkezde; Türkçe sentezleyici programının bulunduğu 30 adet bilgisayar, internet, ekran okuma programı, kitaplar, kaset ve CD'ler, Braille Display (ekran okuyucu) bulunuyor. Gelişen teknolojiyle birlikte merkezde sunulan her türlü imkandan faydalanan üyeler, eğitimlerine katkı sağlamasının yanı sıra toplumsal ve sosyal yaşamdan da soyutlanmayarak mutlu bir birey olarak yaşamlarına devam ediyorlar. Bilgiye erişimde engellerin ortadan kaldırıldığı merkeze de üyelere çay ve su gibi içeceklerde ücretsiz olarak ikram ediliyor.