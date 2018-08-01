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Kayıp genç çayda bulundu

’nın Sincan ilçesinde kaybolan 19 yaşındaki gencin cesedi ’nda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken polis cinayet ihtimali üzerinde duruyor

Giriş Tarihi: 1.8.2018
Kayıp genç çayda bulundu
Arkadaşlarıyla 28 Temmuz'da Sincan Cimşit kayalıkları bölgesine giden Gür'ün eve dönmemesi üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genci arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren 'nda devam edildi. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde 2 gündür devam eden çalışmalar kapsamında görev yapan dalgıç ve kurbağa adamlar Çayı'nda Gür'ün cesedine ulaştı. Gür'ün cesedinin arkadaşlarıyla gittiği bölgenin yaklaşık 2 kilometre uzağında dere yatağındaki çamura saplanmış bulunduğu öğrenildi.

CİNAYET İHTİMALİ
Ahmet Can Gür'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara'da 28 Temmuz'da 7 arkadaşıyla Sincan Cimşit kayalıkları bölgesine giden Ahmet Can Gür'ün (19) eve dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Gür'ün bulunması için 30 kişilik arama-kurtarma ekibi kurulmuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Kayıp genç çayda bulundu
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