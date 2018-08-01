Mogan Gölü’nün çevresi ilaçlandı

GÖLBAŞI Belediyesi çevreye rahatsızlık veren sinek, sivrisinek ve kene ile mücadele için başlatılan çalışmalar kapsamında Mogan Gölü
çevresini de ilaçladı. Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcakların artmasıyla birlikte, ilçede genelinde ve özellikle Mogan Gölü çevresinde ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, yıl boyunca devam eden sivrisinek (uçkun) ve karasinekle mücadele çalışmalarına yaz aylarında hız kazandırarak, vatandaşların rahat etmelerini sağlıyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü, 6 ekip, 3 araçla 54 mahalleyi düzenli olarak ilaçlayarak vatandaşların huzurlu bir yaz geçirmelerini sağlıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay ilçe genelinde sürdürülen ilaçlama çalışmalarına ilişkin "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden sivrisinek ve karasineğe karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri ve sağlığı için çalışmalarımız devam edecektir. Mogan Gölü temizleme çalışması sayesinde gölün tamamına girebildik" dedi.