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ve ATO’dan Pekcan’a ziyaret

Giriş Tarihi: 1.8.2018
TOBB ve ATO’dan Pekcan’a ziyaret
TICARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği () Başkanı ile Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Pekcan, bakanlığın toplantı salonunda gerçekleşen kabulde, Baran başkanlığındaki ATO heyeti ve Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın birleştirilmesinin iş dünyasına olumlu yansımaları olacağına işaret eden Pekcan, birlik ve odadan gelecek önerilere her zaman açık olduklarını dile getirdi.
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TOBB ve ATO’dan Pekcan’a ziyaret
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