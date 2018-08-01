Yıldız’ın hayalleri gerçek oldu

44 yaşındaki genç Hasan Yıldız
iş hayatına çok erken başladı. Hayallerinin peşini bırakmayan ve sonunda hayallerine ulaşan iş adamı, yoğun çalışma hayatına karşın gençleri ihmal etmiyor. Üniversiteli gençlere rol model olan yapımcılığını üstlendiği programlarıyla tanınan Yıldız yaşadıklarını ve tecrübelerini konferanslarında anlatıyor ve 'Gelecek Henüz Avuçlarınızda' adlı kitabını gençlere armağan ediyor.
AYAKKABI BOYARKEN...
80'li yılların sıkıntılı dönemlerinde su ve simit satarak hayal kurduğunu söyleyen ünlü yönetmen Yıldız, şöhret basamaklarını tırmanırken ailesinin ekonomisine katkıda bulundu. Ayakkabı boyarken kurduğu hayalleri gülümseyerek anlatan Yıldız, "Büyük bir şirketin kapısında genel müdür yazan odada, bir sinema setinde kameraların arkasında üzerinde yönetmen yazan koltukta oturduğumu düşünürdüm. Bir yandan çalışır diğer yandan da çevremde olan bitenlerle yakından ilgilenir, hangi başarılı insan hangi yollardan geçmiş, onların hayatlarını okurdum" ifadelerini kullandı. Farklı alanlarda çalıştıktan sonra en son işinin organizasyon firma sahibi olduğunu belirten Yıldız "Küçükken ustam bana hep hayallerine ulaşmak için risk almalısın derdi. 18 yaşıma gelince ev adresimi göstererek vergi mükellefi oldum. Hayallerim için ilk adımı attım ve bir iş yeri sahibi oldum. 2003'te Ankara
'da Yıldızlar Organizasyon Firmasını kardeşim Eyyüp ile kurdum. Ulusal ve uluslararası platformlarda Türkiye'nin başarılı iş adamları arasında ve Genel Müdürü olduğum Yıldızlar Tanıtım Organizasyon uzman kadromla, TV programları, kamu spotları, reklam filmleri, tanıtım ve eğitim filmleri hazırlayıp, organizasyon ve prodüksiyon alanında pek çok başarılı projeye imza attık" dedi.
HEYBELERİ DOLDUR
Türkiye'nin her tarafından üniversitelerde seminerler verdiğini söyleyen Hasan Yıldız "Gençlere kariyer sohbetleri yapıyoruz.Mezun olmadan önce hayalleri için heybelerini gece gündüz çalışarak doldurmalarını söylüyorum.Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez. Biz gençlerimize rüzgâr olmak için değil, yelkenlerini hangi yöne çevirmeleri gerektiğini anlatmak için yola çıktık. Henüz her şeyin başındayız, aşılması gereken nice yollar var" şeklinde kaydetti.
GELECEK AVUCUMUZUN İÇİNDE
HAYATIMIZ boyunca hiçbirimizin geçmişlerini değiştiremeyiz ama gelecek henüz avucumuzun içindedir' düşüncesinde olan Yıldız "Söz uçar yazı kalır demiş atalarımız bizde kalıcı bir eser bırakmak istedik. Bu yüzden Gelecek Henüz Avuçlarınızda adlı kitabımı herkese ücretsiz armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.
H. BEYZA COŞKUN
/ SABAH