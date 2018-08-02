3 kulüp yetenek arıyor

YENIMAHALLE Belediyesi'nin
ilçe genelinde açtığı futbol yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yazı dolu dolu geçiyor. 7-14
yaş arası 500'e
yakın çocuğun ücretsiz olarak futbol eğitimi aldığı yaz okulları, Haziran
ayında başladı. Ağustos
ayının son haftasına kadar devam edecek olan futbol yaz okulunda çocuklar hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz geçiriyor. Batıkent
semt sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Spor Tesisleri
, Şentepe
semt sahasında gerçekleştirilen yaz okulunda Yenimahalle'nin
minik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi alıyor. Gençlerbirliği
, Ankaragücü
ve Hacettepe'nin
gözlemci ekipleri gözüne kestirdikleri yetenekli oyuncular hakkında Yenimahalle Belediyesi Spor
antrenörleriyle temasta bulunuyor.