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3 kulüp yetenek arıyor

, ve Hacettepe gibi önemli kulüplerin futbolcu avcıları Yenimahalle Belediye Spor’un yaz spor okullarını yakın takibe aldı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
3 kulüp yetenek arıyor
YENIMAHALLE Belediyesi'nin ilçe genelinde açtığı futbol yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yazı dolu dolu geçiyor. 7-14 yaş arası 500'e yakın çocuğun ücretsiz olarak futbol eğitimi aldığı yaz okulları, Haziran ayında başladı. Ağustos ayının son haftasına kadar devam edecek olan futbol yaz okulunda çocuklar hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz geçiriyor. Batıkent semt sahası, Yenimahalle Hasan Doğan Spor Tesisleri, Şentepe semt sahasında gerçekleştirilen yaz okulunda Yenimahalle'nin minik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi alıyor. Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Hacettepe'nin gözlemci ekipleri gözüne kestirdikleri yetenekli oyuncular hakkında Yenimahalle Belediyesi Spor antrenörleriyle temasta bulunuyor.
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3 kulüp yetenek arıyor
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