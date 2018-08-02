3 kulüp yetenek arıyor

BUGÜN NELER OLDU

ilçe genelinde açtığı futbol yaz okulları ile çocukların ve gençlerin yazı dolu dolu geçiyor.yaş arasıyakın çocuğun ücretsiz olarak futbol eğitimi aldığı yaz okulları,ayında başladı.ayının son haftasına kadar devam edecek olan futbol yaz okulunda çocuklar hem yeteneklerini keşfediyor hem de eğlenceli bir yaz geçiriyor.semt sahası,semt sahasında gerçekleştirilen yaz okulundaminik yıldızları, alanında uzman antrenörlerden futbol eğitimi alıyor.vegözlemci ekipleri gözüne kestirdikleri yetenekli oyuncular hakkındaantrenörleriyle temasta bulunuyor.