Parola: Temiz çevre

KAHRAMANKAZAN Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara
'nın sanayi kümelenmesi anlamında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle Saray Mahallesi'nde bulunan sanayi kuruluşları ve bu civardaki yollar sürekli olarak denetleniyor. Zabıta ekipleri bu denetimler sırasında, çevre ve doğa kirliliğine sebep olan işletme ve araçlara anında müdahale ediyor. Denetimler sonucunda çevreyi ve doğayı kirletenlere karşı gerekli cezai yaptırımlar uygulanıyor. Çevre kirliliğine sebep olan cisim, ürün ya da maddeler de temizlenmesi sağlanıyor. 4
BIN IŞLETME BULUNUYOR
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Kahramankazan'ın, Ankara ve Türkiye sanayisi açısından önemli bir kümelenmeyi barındırdığını belirterek, ilçe sınırları içerisinde 4 bine yakın sanayi işletmesi bulunduğunu söyledi. Bu işletmelerin istihdam ve üretim anlamında ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığına, ancak bu durumun aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Başkan Lokman Ertürk, bölgede çevreye zarar veren işletmeleri denetim altına aldıklarını vurguladı.