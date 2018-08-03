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lar aşılanıyor

Giriş Tarihi: 3.8.2018
Evcil hayvanlar aşılanıyor
MAMAK Belediyesi, 16-27 Temmuz'da 281 ı kuduz hastalığına karşı aşıladı. Hafta içi her gün farklı mahallelerde ücretsiz olarak yapılan aşılamalarda veteriner hekimler evcil hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılarken aynı zamanda sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak kanun gereği kedi ve köpeklerine her yıl kuduz aşısı yaptırmaları gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu kampanya ile kuduz riskini ortadan kaldırarak, ilçemizdeki dostlarımızın sağlığını kontrol altında tutuyoruz" dedi.
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Evcil hayvanlar aşılanıyor
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