Evcil hayvanlar aşılanıyor

MAMAK Belediyesi, 16-27 Temmuz'da 281 evcil hayvan
ı kuduz hastalığına karşı aşıladı. Hafta içi her gün farklı mahallelerde ücretsiz olarak yapılan aşılamalarda veteriner hekimler evcil hayvanları kuduz hastalığına karşı aşılarken aynı zamanda sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi. Hayvan sahiplerinin koruyucu önlem olarak kanun gereği kedi ve köpeklerine her yıl kuduz aşısı yaptırmaları gerektiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Bu kampanya ile kuduz riskini ortadan kaldırarak, ilçemizdeki dostlarımızın sağlığını kontrol altında tutuyoruz" dedi.